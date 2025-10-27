İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye’de
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i karşıladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i, Mürted Hava Meydan Komutanlığında karşıladı.
Starmer'in beraberinde, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.
İngiltere Başbakanı Starmer'in, Türkiye ile İngiltere arasındaki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin yürütülen görüşmeler hakkındaki son durumu Başkan Erdoğan'a aktaracağı öğrenildi.