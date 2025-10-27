Jandarma komutanı hayatını kaybetti

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit'ten acı haber. Edinilen bilgiye göre, dün Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akşit yaşamını yitirdi. Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından paylaştığı mesajında, "Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.