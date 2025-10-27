SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Sındırgı’da meydana gelen depreme ilişkin açıklama: Süreci yakından takip etmekteyiz

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD ve ilgili birimlerin sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Biz de süreci yakından takip etmekteyiz." dedi.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz."