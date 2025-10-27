SON DAKİKA | AFAD açıkladı! Balıkesir’de korkutan deprem: İstanbul, Balıkesir ve İzmir’de de hissedildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
Yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 6 OLARAK AÇIKLADI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 6.0 olarak açıkladı.
Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kulandı.
4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM
Sındırgı'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.