SON DAKİKA | AFAD açıkladı! Balıkesir’de korkutan deprem: İstanbul, Balıkesir ve İzmir’de de hissedildi

Giriş Tarihi: 27.10.2025 22:49 Son Güncelleme: 27.10.2025 23:13

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 6 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 6.0 olarak açıkladı.

Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 11.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"SAHA TARAMALARI DERHAL BAŞLADI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kulandı.

4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

Sındırgı'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

