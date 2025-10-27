SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu casusluk suçundan tutuklandı! Suç şebekesi böyle çalıştı: Kişisel verileri istihbarat servislerine verdiler!

"HİYERARŞİ SİLSİLESİ İÇERİSİNDE VATANDAŞIN BİLGİLERİ AKTARILDI" Farklı bir soruşturmada tespiti yapılan "İstanbul Senin" isimli programda da aynı usulle veri sızdırıldığı, yine bahse konu seçim süreci sonrası Hüseyin Gün'ün İmamoğlu ile odasında çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu sevk yazısında belirtildi. Dosyadaki mevcut deliller ve itirafçı beyanı ele alındığında Ekrem İmamoğlu'nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirilerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktarıldığı ileri sürüldü. Devam eden süreçte İmamoğlu'nun siyasi maksatlı menfaat edinme gayesinde bulunduğu ve bu iştirakın Necati Özkan ve Hüseyin Gün ile birlikte gerçekleştirildiği değerlendirmesi sevk yazısında kaydedildi.

"İMAMOĞLU VE GÜN ARASINDAKİ KÖPRÜ" Necati Özkan'ın 2019 yerel seçiminde gerçekleştirilen analizlerin ve raporların seçimden sonra profesyonel bir zemine kavuşturulması için organize ettiği ve Hüseyin Gün ile şüpheli Ekrem İmamoğlu arasında köprü vazifesi gördüğü anlatıldı. Özkan'ın Hüseyin Gün'ün hiyerarşisinde casusluk faaliyetlerine iştirak ettiği ifade edilen sevk yazısında, başta belediyenin gizli kalması gereken dataları ve bilgileri olmak üzere seçmenlere ait sosyal medya paylaşımları ile iç yazışmalarını ele geçirmek suretiyle casusluk suçuna iştirak ettiği, savunmasında Hüseyin Gün ile görüşme sayısı ve içeriği hususunda çelişkili beyanlarda bulunarak suçtan kurtulmaya çalıştığı kaydedildi.