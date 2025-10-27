SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu casusluk suçundan tutuklandı! Suç şebekesi böyle çalıştı: Kişisel verileri istihbarat servislerine verdiler!
SON DAKİKA… CHP’nin yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan ve Merdan Yanardağ casusluk suçundan tutuklandı. Sevk yazısında, soruşturmanın çarpıcı detayları tek tek anlatıldı. Ekrem İmamoğlu’nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfusunu kullanarak ele geçirip, bilgileri yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı vurgulandı. Necati Özkan’ın İmamoğlu ve Hüseyin Gün arasında köprü vazifesi gördüğü belirtilirken Merdan Yanardağ’ın ise Gün'ün yönlendirmesiyle sorular sorarak İmamoğlu lehine algı oluşturmaya çalıştığı bilgisi yer aldı. Öte yandan sevk yazısında casusluk şebekesinin İngiltere ve ABD istihbaratı ile nasıl çalıştığı da ayrıntılı olarak anlatıldı. İşte detaylar!
SON DAKİKA…Casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "Siyasal casusluk" suçundan tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısının detaylarına SABAH ulaştı. Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan sevk yazısında, Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağladığı, bahse konu verilerinin temininin dolaylı olarak Necati Özkan tarafından sağlandığı anlatıldı.
AMAÇ SEÇİMİ MANİPÜLE ETMEK
Analiz kısmını şüpheli Hüseyin'in ortağı olan Aaron Barr isimli Amerika istihbarat servisinin dijital projeler koordinatörü olduğu, dolayısıyla İBB'ye ait mail içerikleri ve dataların istihbarat servisleri tarafından ele geçirildiği ve bu datalarla algı oluşturmak suretiyle seçimin Ekrem İmamoğlu yerine manipüle edildiği sevk yazısında yer aldı.
2019'DA KOPYALANAN VERİLERE DEĞİNİLDİ
Aaron Bar tarafından geliştirilen ve istihbarat servislerince de kullanılan 'PQ' isimli yazılım ile seçmenlerin sosyal medya paylaşımlarını ve özel mesajlaşmalarına ulaşıldığı belirtilen sevk yazısında, Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile 19 Nisan 2019'da Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda dışarıdan belirlenecek 3 uzman ve 2 belediye müfettişine tüm datalara erişme, inceleme yapma ve kopyalama yetkisinin verildiği, bu hususunda özellikle seçim çalışmalarında yabancı istihbarat servislerine data sağlamak maksadıyla gerçekleştiği vurgulandı.