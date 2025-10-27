Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "Casusluk" suçundan tutuklandı | Video
27.10.2025 | 09:21
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında, 'siyasal casusluk' suçundan tutuklama kararı verildi.
