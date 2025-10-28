Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Ağrı’da yeni adalet binasının ihalesi 30 Ekim’de yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak için atılan adımları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Vatandaşların adalete açılan kapısı olan yeni adalet binalarıyla fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı yeni Ağrı Adalet Binamızın ihalesini 30 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceğiz. Ağrı Adalet Binamız 29 bin 302 metrekare kullanım alanı, bodrum, zemin ve 3 kat, 72 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 27 duruşma salonu, 150 kişilik toplantı ve konferans salonu, toplam 220 araçlık otoparktan oluşacak. En kısa sürede yapımına başlayacağımız binamızın adalet teşkilatımıza, şehrimize, ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."