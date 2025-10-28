AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in saldırısına tepki: Herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara tepki gösterdi. İsrail'in saldırısının barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısı olduğunu belirten Çelik, "İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir." dedi.

Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdi. Şifa Hastanesi yakınlarının hedef alındığı saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.