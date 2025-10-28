Son dakika! Netanyahu "Derhal saldırı" emri vermişti! İsrail ordusu Gazze'yi bombalıyor: Şifa Hastanesi hedef alındı

Son dakika haberleri: Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdi.
Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Şifa Hastanesi yakınlarının hedef alındığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance İsrial'in saldırılarının ardından açıklamada bulundu. Vance, yaptığı açıklamada, "Burada ve orada çatışma olacak. Hamas’ın İsrailli bir askere saldırdığını biliyoruz. İsrail’in yanıt vermesini bekliyoruz." dedi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdüğü Hamas'ı ağır bedel ödemekle tehdit etti.
İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Katz adına yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze'de İsrail askerlerine saldırı düzenlediği iddia edildi.
Katz, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ve kırmızı çizgiyi aştığını ileri sürerek İsrail ordusunun "büyük bir güçle karşılık vereceği" tehdidinde bulundu.
Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, hareketin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduğu belirtildi.
Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılmasıyla ilgili olaya ilişkin açıklamada, "Hamas, Refah'taki silahlı saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını doğrulamakta ve ateşkes anlaşmasına bağlılığını yinelemektedir." ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği cani saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın gözetiminde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu aktarıldı.
Gazze'de İsrail'in ölüm ve yaralanmalara yol açan saldırılarının Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam etmesi gibi bir dizi ihlalin devamı olduğuna dikkati çekildi.
İsrail'in bu şekilde ateşkes anlaşması şartlarını ihlal etme ve anlaşmayı başarısızlığa uğratma girişimlerinde ısrar ettiği kaydedildi.
Ateşkes anlaşmasına arabulucu ve garantör ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.
İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan vahşi saldırıları ile ateşkes anlaşmasını ciddi bir şekilde ihlal etmeyi durdurması ve anlaşmanın tüm şartlarına uyması için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara tepki gösterdi. İsrail'in saldırısının barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısı olduğunu belirten Çelik, "İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir." dedi.
İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'de Şifa Hastanesi yakınlarına ve Deyr el-Belah kentlerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Hamas yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırılar başlatması nedeniyle bugün verilmesi planlanan İsrailli esirin cesedinin teslimini askıya aldığını duyurdu.
Açıklamada, İsrail'in neden olacağı bir tırmanışın, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması ve çıkarılması operasyonlarını engelleyeceği ve teslimin gecikeceği vurgulandı.
Netanyahu'nun açıklamasının ardından terör devleti İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeye başladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda karar aldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.
