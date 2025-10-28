AK Parti’den Türkiye Yüzyılı vurgulu 29 Ekim mesajı

AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen çalışmalar ve Türkiye'nin kazanımlarının yer aldığı video hazırladı.

Yayınlanan videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zekâ görüntüsü ile başlarken içeriğinde TOGG, Yüksek Hızlı Tren, Kaan, Çanakkale köprüsü, TCG Anadolu gemisi, İstanbul Havalimanı, ambulans helikopter yer verildi.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN KESİT KULLANILDI

Videoda Başkan Erdoğan'ın, "Cumhuriyete ve gazinin hatırasına sahip çıkmanın en somut ifadesi bu ülkeye ve millete verdiğiniz hizmetten, yaptığınız eserler, kazandırdığınız değerlerdir. Eğer bu ülkede bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz" ifadelerini yer verildi.

İDEALLERİMİZ GERÇEK OLDU

Mesajın sonunda "Cumhuriyet ideallerimiz Türkiye Yüzyıl'ında gerçek oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" denildi.