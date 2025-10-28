Casusluk soruşturmasında yeni gelişme! "Sır kadın" ile Merdan Yanardağ’ın da irtibatı çıktı

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu casusluk soruşturmasında TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı Hüseyin Gün’ün fonlandığı ortaya çıkmıştı. Gün’ün elden para verdiği iddialarını önce reddedip ardından “Doğru ya da yanlış şeklinde bir cevabım yoktur” diyerek çelişkiye sebep olan Yanardağ’ın Hüseyin Gün ile birlikte Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden Seher Alaçam ile de irtibatları tespit edildi.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 18:04 Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 18:22

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu casusluk soruşturmasında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da tutuklanmıştı. Savcılık ifadesinde Hüseyin Gün'ün casus profiline şaşırdığını söyleyen Yanardağ, Gün'ün "Elden 2-3 bin dolar para verirdim" iddialarını önce reddetti ardından "Doğru ya da yanlış şeklinde bir cevabım yoktur" diyerek çelişkiye sebep olmuştu.

10 BİN DOLAR ALDI Merdan Yanardağ'ın tutuklama gerekçesinde Hüseyin Gün'den 10 bin dolar menfaat temin ettiği, ifadesinde ise bu hususu önce kabul etmediği ancak devamında ise almış olabileceğini söyleyerek suçtan kurtulmaya yönelik bir savunma yaptığı kaydedildi.