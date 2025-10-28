Son dakika! Casusluk soruşturmasında şok detaylar! Hüseyin Gün’ün çalışanı ifadesinde anlattı: Merdan Yanardağ’a zarfla Euro teslimatı

İHBARCI Ü.D.A, GÜN'ÜN ANNESİYLE ORTAKLIĞINI ANLATTI Soruşturma kapsamında ihbarcı olan Ü.D.A. ise 6 Mart'ta emniyete "bilgi sahibi" olarak verdiği ifadesinde, annesi aracılığıyla Gün ile tanıştığını anlattı. Gün'ün, 2004'te annesi ile Azerbaycan üzerine yapılan bir konferansta tanıştığını anlatan Ü.D.A, "Sonrasında annemle gerçekleştirdiği görüşmelerinde 'Yurt dışında, İngiltere, Amerika ve İsrail'de birçok kişi ve sermaye gruplarıyla bağlantısının olduğunu, buradan yatırım getirebileceğini, beraber iş yapma niyeti ve talebi olduğunu' belirtmişti. O dönemde yapılan görüşmeler neticesinde birlikle şirket açma düşüncesi içerisine girdiler. Annem ve Hüseyin Gün ortaklık sonucunda Avicenna Capital ve Avicenna Holding gibi birçok şirketi 2005'te kurdular." ifadelerini kullandı. Şüpheli Gün'ün, bu ortaklık sırasında şirketin ticari faaliyetlerinden elde ettiği kar ve sermayeyi, annesinin onayı olmadan veya farklı şekilde lanse ederek, hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki birçok şirkete para olarak aktardığını belirten Ü.D.A, bunlara ilişkin belgeleri incelediğinde, paranın Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirtilen ancak aktif olarak çalışmayan birkaç savunma sanayi şirketine aktarıldığını gördüğünü anlattı. Sadece kağıt üzerine kurulan bu şirketlerin sahibini de Hüseyin Gün olarak bildiğini aktaran Ü.D.A, şirketlerden bazılarına Gün'ün, annesini de kaydettirdiğini dile getirdi.

"KRİPTO YAZILIM PROGRAMINI DEVLET YETKİLİLERİNE PAZARLAMAYA ÇALIŞTI" Annesi bu şirketlerde ortak olarak görünse de yapılacak iş ve işlemlerde yetkisi olmadığını belirten Ü.D.A, şöyle devam etti: "Bu şirketlerden birine beni de ortak olarak kaydetmişti. O dönemde ortaklığımı sonlandırdım. Fakat annemin vefatı üzerine mirastan kaynaklı, şirket ortaklığı benim üzerime geçti. Ayrıca Hüseyin Gün'ün Cellcrypt isimli kripto yazılım programını dönemin devlet yetkililerine sunarak, pazarlamasını yapma gayesinde bulunduğunu biliyorum. Bu yazılım programının asıl gayesi devletimizin üst makamlarında bulunan kişilerin telefonlarına sızarak, gizli kalması gereken bilgileri açığa çıkarmak veya devletin her kademesinden bilgileri olmaları adına gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Cellcrypt yazılımıyla ilgili yapmış olduğum araştırmalarda bu yazılımın İngiltere istihbarat örgütüne hizmet ettiğini düşünmekteyim." Gün'ün, yurt dışında kriptolu telefon, sinyal kesici gibi teknolojik aletler üreten şirketlerle uluslararası çapta bağlantısının olduğunu, bununla alakalı cihazları Türkiye'ye getirerek ticari faaliyetlerde bulunmak istediğini kendisine ısrarla söylediğini anlatan Ü.D.A, annesinin evindeki Gün'ün kullandığı odada kriptolu 2 telefona rastladığını kaydetti. Ü.D.A, Gün'ün bir dönem yardımcısı olarak çalışan B.Y.'nin kendisine, "Hüseyin bey polis çevirmelerinde sorun yaşamamak ve durdurulmamak için bir takım tedbirler alırdı. Aracında sinyal kesici bulundurduğunu biliyorum." dediğini aktardı. Gün'ün İsrail ve Afrika ülkelerine sık sık seyahat ettiğini, İsrail istihbarat örgütü elemanlarıyla Afrika ülkelerinde görüştüğünü düşündüğünü belirten Ü.D.A, şunları dile getirdi: "Pandemi döneminde İsrail, ülkesine yabancıların girişini yasaklamasına rağmen Gün ve beraberindekilere özel karşılama yapıldığını Gün'den dinledim. Yaklaşık 1 yıl kadar önce Lübnan ülkesinde telsiz ve çağrı cihazı patlaması haberlerini gördüğümde ilk olarak aklıma Hüseyin Gün'ün geçmiş dönemdeki kriptolu telefon-çağrı cihazı ve sinyal kesici gibi teknolojik aletlerin ticaretini yapmak istemesi, İsrail ve İngiliz istihbarat elemanlarıyla olan samimiyetini birlikte değerlendirdiğimde bu patlamada bir rolünün olabileceğini düşündüm. Bu kişinin sadece ülkemizde değil Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan başta olmak üzere komşu dost ülkelerimizde ajanlık faaliyetlerinde bulunduğunu, ticari olarak göstermiş olduğu faaliyetleri doğrultusunda ülkemiz ve komşu ülkelerde istihbari faaliyetlerde bulunduğunu düşünüyorum."