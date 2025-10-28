GİF, genç kızların hayatını değiştiriyor

TÜRGEV, genç kadınlara yönelik üretim, gelişim ve dayanışma platformu Güzel İşler Fabrikası'nın (GİF) "GİF'26" sezonunu Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle tanıttı. GİF öğrencisi genç kızların kanun ve piyano dinletileriyle başlayan programa Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, "Bir toplumun geleceği en çok da genç kızların ufkuyla şekillenir" dedi. Vakıf olarak 30 yıl önce genç kızların eğitim masraflarına destek olmak amacıyla yola çıktıklarını anlatan Yılmaz, "Genç kızların güvenle yol bulabildikleri bir kutup yıldızı haline geldik" diye konuştu.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak da GİF'i 2 yıl önce kurduklarını ve bunun stratejik bir karar olduğunu dile getirdi. GİF'in kendileri için bir hatırlama alanı olduğunu anlatan Albayrak, "Biz güzel işlerin halen değer taşıdığını hatırlamak istiyoruz. Biz hala iyiliğin en erdemli tercih olduğuna inanıyoruz. Biz insanın hala bütün yapay zeka algoritmalarına rağmen bir özne olduğuna, aktör olduğuna, toplumsal hayatın değişiminde hala yeri değiştirilemez bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bunlara inananları bir araya getiren bu muhit bunun için var" dedi. Albayrak, GİF'in hareketli resim anlamına da geldiğinin altını çizerek, "Dolayısıyla GİF'in ismi altında gizli olan hareketliliğin, gençlerdeki enerjinin değişim arayışının da bulaşıcı olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bu mekanları çok kıymetli buluyoruz, çok kıymetli bir gençlik muhiti olarak değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı. Şimdiye kadar yüzlerce gencin yolunun GİF'lerde buluştuğunu dile getiren Albayrak, şunları kaydetti: "İnanıyorum ki onların hayatları değişti, değişmeye devam ediyor. Buralar bir keşif mekanı haline geldi. Hem kendilerini hem yeteneklerini keşfettikleri, işbirliği içinde geliştirdikleri ve ürettikleri eserlerle de topluma, çevresindekilere adeta ilham verdikleri ortamlar haline geldi."