Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye’den Guterres’e Atatürk Barış Ödülü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 29 Ekim Özel Programı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Öte yandan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülllerine layık görülen isimleri de açıklayan, Başkan Erdoğan, “Atatürk Uluslararası Barış Ödülümüzü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e takdim edeceğiz” dedi.
