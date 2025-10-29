Cumhuriyet’in 102. yılına renkli karşılama

Cumhuriyetin ilanının 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında dün etkinlikler düzenlendi. Yurdun dört bir yanında Atatürk anıtına çelenk koyma törenleri gerçekleştirilirken, vatandaşların düzenlediği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

TRAKTÖRÜYLE 3 SAATTE YAZDI

● Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Evrenseki beldesinde yaşayan Burak Tunçkol (48) tarlasına 3 saatte traktörüne taktığı pullukla "Cumhuriyet 102 yaşında, Ne mutlu Türküm diyene, Mustafa Kemal Atatürk" yazdı.

● Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde çiftçilik yapan Fahri Gürsal da (28) traktörünün pulluğuyla tarlasına "Yaşasın Cumhuriyet" yazarak bayramı kutladı. Gürsal, "Bu vatan kolay kazanılmadı, şehit ve gazilerimiz oldu. Bu emanete sahip çıkalım. Tüm çiftçilerimizin, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım" dedi.

● Mardin'de, 6 yaşında başlayan uçurtma tutkusunu sanatla buluşturup birçok ülkede festivallere katılan alan Zahit Mungan (34), 9 metrekarelik Atatürk posterli uçurtmasını kentin semalarında uçurdu.

● Kayseri'de Mehmet Polat ve Furkan Koçak, Talas ilçesindeki 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndan efe kıyafetleriyle yamaç paraşütüyle atlayış yaptı,

● Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan dalış eğitmenleri Önder Diktaş, Burkay Kayırhan, Berkay Çetin, Elif Cemre Yiğit ve Berat Hünkar Odabaş, bayramı Dalyan koyunda deniz dibinde ay yıldızlı Türk bayrakları açarak kutladı.

● Sivas'ta Kızılırmak İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in ilan edilişini duyuran temsili gazete hazırlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda "yazıyor, yazıyor" diye bağırarak gazeteyi dağıttı.

● Amasya'da Cumhuriyet'in 102'nci yıldönümü için doğa yürüyüşü düzenlendi.

● Çorum'un Osmancık ilçesinde vatandaşlar 102 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

