Hatay’da park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Birbirlerine kaldırım taşı ile saldırdılar!

SON DAKİKA… Olay, 26 Ekim'de Kurtderesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki evin önünde park edilen motosiklet yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kaldırımdan söktükleri taşlarla saldırdı. Kaldırım taşlarının da kırıldığı kavgaya, ihbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale etti.

Hatay'da dehşet anları kamerada: Park kavgasında birbirlerine kaldırım taşıyla vurdular! | Video