Hatay’da park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Birbirlerine kaldırım taşı ile saldırdılar!
SON DAKİKA… Hatay Samandağ’da iki grup arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kavganın büyümesiyle taraflar birbirlerine kaldırım taşı ile saldırdı! Olayda 4 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
SON DAKİKA… Olay, 26 Ekim'de Kurtderesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki evin önünde park edilen motosiklet yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı.
Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kaldırımdan söktükleri taşlarla saldırdı. Kaldırım taşlarının da kırıldığı kavgaya, ihbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale etti.
Yaralanan 4 kişi sağlıkçılar tarafından kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken; S.K., A.K., Y.K., D.K. E.K. ile A.K. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.