Video Yaşam Hatay'da dehşet anları kamerada: Park kavgasında birbirlerine kaldırım taşıyla vurdular! | Video
Hatay'da dehşet anları kamerada: Park kavgasında birbirlerine kaldırım taşıyla vurdular! | Video

Hatay'da dehşet anları kamerada: Park kavgasında birbirlerine kaldırım taşıyla vurdular! | Video

29.10.2025 | 09:58

Hatay'ın Samandağ ilçesinde evin önüne motosiklet park edilmesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine kaldırım taşlarıyla saldırdı. 4 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik kamerasına yansırken, olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 26 Ekim'de Kurtderesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki evin önünde park edilen motosiklet yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kaldırımdan söktükleri taşlarla saldırdı. Kaldırım taşlarının da kırıldığı kavgaya, ihbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale etti. Yaralanan 4 kişi sağlıkçılar tarafından kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken; S.K., A.K., Y.K., D.K. E.K. ile A.K. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da dehşet anları kamerada: Park kavgasında birbirlerine kaldırım taşıyla vurdular! | Video 02:14
Hatay'da dehşet anları kamerada: Park kavgasında birbirlerine kaldırım taşıyla vurdular! | Video 29.10.2025 | 09:58
Gebze’deki 6 katlı bina neden çöktü? İnşaat Mühendisi Nail Kocabaş’tan A Haber’de açıklamalar | Video 02:41
Gebze’deki 6 katlı bina neden çöktü? İnşaat Mühendisi Nail Kocabaş'tan A Haber'de açıklamalar | Video 29.10.2025 | 09:21
SON DAKİKA: Gebze’de 6 katlı bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video 02:27
SON DAKİKA: Gebze'de 6 katlı bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video 29.10.2025 | 08:31
SON DAKİKA | Gebze’de 5 katlı bina çöktü! ilk görüntüler 02:27
SON DAKİKA | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! ilk görüntüler 29.10.2025 | 08:06
SON DAKİKA | Kocaeli Gebze’de 5 katlı bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 08:05
SON DAKİKA | Kocaeli Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 29.10.2025 | 07:50
Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit davasında 5 sanığın tahliyesine itiraz | Video 01:49
Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit davasında 5 sanığın tahliyesine itiraz | Video 28.10.2025 | 15:07
Baba korna çalmaması için uyardı, sürücü Git bebeğini evde uyut deyince tartışma çıktı | Video 00:58
Baba korna çalmaması için uyardı, sürücü "Git bebeğini evde uyut" deyince tartışma çıktı | Video 28.10.2025 | 13:49
Kendisine silah doğrultan adamın üzerine yürüyüp bıçakla öldürdü! Dehşet anları kamerada | Video 02:19
Kendisine silah doğrultan adamın üzerine yürüyüp bıçakla öldürdü! Dehşet anları kamerada | Video 28.10.2025 | 13:48
Alanya’da denizde hortum çıktı | Video 00:19
Alanya'da denizde hortum çıktı | Video 28.10.2025 | 13:48
Pendik’te özel hastanede yangın | Video 01:36
Pendik’te özel hastanede yangın | Video 28.10.2025 | 13:14
Balıkesir depremleri İstanbul fayını etkiler mi? Şükrü Ersoy merak edilen soruları A Haber’de yanıtladı | Video 37:16
Balıkesir depremleri İstanbul fayını etkiler mi? Şükrü Ersoy merak edilen soruları A Haber'de yanıtladı | Video 28.10.2025 | 11:58
Bayrampaşa’da kafasına şeffaf poşet geçirip güvercin çalan şüpheliler kamerada | Video 03:02
Bayrampaşa'da kafasına şeffaf poşet geçirip güvercin çalan şüpheliler kamerada | Video 28.10.2025 | 11:32
Sındırgı’da enkaz altında kalan eşek canlı kurtarıldı | Video 01:46
Sındırgı'da enkaz altında kalan eşek canlı kurtarıldı | Video 28.10.2025 | 11:04
Otel faciasında oğlu, gelini ve iki torununu kaybeden acılı aile konuştu | Video 06:32
Otel faciasında oğlu, gelini ve iki torununu kaybeden acılı aile konuştu | Video 28.10.2025 | 11:04
Bursa’da mekana alınmayan alkollü şahıs 4 kişiyi vurdu | Video 02:42
Bursa'da mekana alınmayan alkollü şahıs 4 kişiyi vurdu | Video 28.10.2025 | 10:34
Pendik’te özel halk otobüsünde bastonlu kavga kamerada | Video 00:40
Pendik’te özel halk otobüsünde bastonlu kavga kamerada | Video 28.10.2025 | 10:33
Yayaya yol veren otomobile arkadan çaptı, 41 bin 163 TL ceza yedi | Video 00:51
Yayaya yol veren otomobile arkadan çaptı, 41 bin 163 TL ceza yedi | Video 28.10.2025 | 10:33
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu | Video 01:10
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu | Video 28.10.2025 | 09:02
Eskişehir’de depreme canlı yayın yaparken yakalandı | Video 00:51
Eskişehir'de depreme canlı yayın yaparken yakalandı | Video 28.10.2025 | 09:02
Depreme canlı yayında yakalandı, panik anları kendi kamerasına yansıdı | Video 01:01
Depreme canlı yayında yakalandı, panik anları kendi kamerasına yansıdı | Video 28.10.2025 | 09:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY