Hatay'da dehşet anları kamerada: Park kavgasında birbirlerine kaldırım taşıyla vurdular! | Video 29.10.2025 | 09:58 Hatay'ın Samandağ ilçesinde evin önüne motosiklet park edilmesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine kaldırım taşlarıyla saldırdı. 4 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik kamerasına yansırken, olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı.

Olay, 26 Ekim'de Kurtderesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki evin önünde park edilen motosiklet yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kaldırımdan söktükleri taşlarla saldırdı. Kaldırım taşlarının da kırıldığı kavgaya, ihbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale etti. Yaralanan 4 kişi sağlıkçılar tarafından kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken; S.K., A.K., Y.K., D.K. E.K. ile A.K. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.