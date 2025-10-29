İBB, tüm bilgilerimizi Almanya ve ABD’ye sattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İBB'ye ait "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4.7 milyon vatandaşın kişisel ve konum bilgilerinin Almanya ve ABD'ye sızdırıldığı, 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin ise "İBB Hanem" uygulamasına yüklendiği tespit edildi. 24 Ekim'de gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler arasında Emrah Yüksel, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş, Iraz Bıyık ve Mehmet Çağlar Kuru yer aldı.

BANKA HESAPLARI, FOTOĞRAFLAR...

Sevk yazısında, bu eylemlerin örgüt hiyerarşisi içinde gizlilikle yürütüldüğü vurgulandı.

Yabancı istihbarata aktarılan veriler arasında TC Kimlik No, üye olunan parti, ziyaret edilen web siteleri, kullanılan cihaz bilgileri, banka hesapları, fotoğraflar, tıbbi belgeler, takvim notları, konum bilgisi ve sosyal medya profilleri bulunuyor.