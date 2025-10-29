SON DAKİKA! Külliye’de 29 Ekim Özel Programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı düzenleniyor. Başkan Erdoğan, programda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü kutlu olsun. Anadolu'daki ilk akınlarımızdan İstanbul'un fethine, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Türkiye Cumhuriyeti devamlılık ilkesine dayalı kadim devlet geleneğimizin son halkasıdır. 102 yıl evvel ilan edilen Cumhuriyet, milli iradenin şahlanışıdır. Cumhuriyeti, cumhurla ve demokrasi ile taçlandırma yolculuğu tek parti döneminde kesintiye uğramış olsa da bugünlere gelmeyi başarmıştır. Bu mucadeleye de ayn azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Cumhuriyeti güçlendirme yolunda son 23 yıldır en önemli dayanağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir. Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili ve harici odak yoktur.

Bugün 102 yıl öncesine çok farklı bir noktadayız. Türkiye Yüzyılının kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz.