Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
29.10.2025 | 19:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
19:57
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 29.10.2025 | 19:43
02:45
F-16'lardan nefes kesen gösteri | Video 29.10.2025 | 15:36
16:30
02:27
08:05
14:19
Yerli ve Milli savunma araçlarımızdan gövde gösterisi | Video 28.10.2025 | 16:38
23:30
14:52
02:27
Bahçeli: "Terör bitince bahar havası gelecek" | Video 28.10.2025 | 14:44
10:46
Başkan Erdoğan, "Altay" teslimat törenine özel üretim TOGG ile geldi | Video 28.10.2025 | 14:43
37:16
01:41
08:37
09:16
04:41
01:16
04:16
SON DAKİKA | PKK’lı teröristlerin Kandil Dağı’ındaki mağaraları kamerada 26.10.2025 | 12:24
26:24
09:56
27:45
Başkan Erdoğan: "Türkiye küresel bir güce dönüşüyor" | Video 25.10.2025 | 16:00