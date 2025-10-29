Son Dakika | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti!
Son dakika haberi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
"102 sene evvel şehitler vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla kararlılık içinde çalışıyoruz"