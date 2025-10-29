Video Haber Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video

29.10.2025 | 11:25

Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunarak, "102 sene evvel şehitler vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla kararlılık içinde çalışıyoruz" dedi.

