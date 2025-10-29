Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video
29.10.2025 | 11:25
Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunarak, "102 sene evvel şehitler vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla kararlılık içinde çalışıyoruz" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
16:30
02:27
08:05
14:19
Yerli ve Milli savunma araçlarımızdan gövde gösterisi | Video 28.10.2025 | 16:38
23:30
14:52
02:27
Bahçeli: "Terör bitince bahar havası gelecek" | Video 28.10.2025 | 14:44
10:46
Başkan Erdoğan, "Altay" teslimat törenine özel üretim TOGG ile geldi | Video 28.10.2025 | 14:43
37:16
01:41
08:37
09:16
04:41
01:16
04:16
SON DAKİKA | PKK’lı teröristlerin Kandil Dağı’ındaki mağaraları kamerada 26.10.2025 | 12:24
26:24
09:56
27:45
Başkan Erdoğan: "Türkiye küresel bir güce dönüşüyor" | Video 25.10.2025 | 16:00
01:58:59