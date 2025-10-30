ABB’nin işçi kıyımı bir cana sebep oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki PORTAŞ A.Ş.'de yaşanan mali kriz, trajik bir can kaybıyla sonuçlandı. 2 yıl önce işe giren ve üç aydır maaş alamadığı ve bir ay önce de işten çıkarıldığı belirtilen Sadık Güneş (26), yaşadığı ekonomik sıkıntılara dayanamayarak yaşamına son verdi. Edinilen bilgilere göre Sadık Güneş, PORTAŞ'ın Parlamenterler şantiyesinde inşaat teknikeri olarak çalışıyordu. Şirkette maaşların ödenmemesi ve ardından işine son verilmesinin ardından büyük bir bunalıma giren Güneş'in bankalara borcu olduğu, babası Mustafa Güneş'in ise oğlunun borçlarını kapatmak için evini sattığı öğrenildi. Henüz 1 yıl önce evlenen ve eşi hamile olan Güneş'i geride bıraktığı not ise yürekleri dağladı. Notta, "Baba sana layık bir evlat olamadım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Güneş'in cenazesi, geçtiğimiz gün memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi. Sadık Güneş'in ölümü, ABB iştiraki PORTAŞ'ta yaşanan krizin insani boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan, PORTAŞ'ta son dönemde yaklaşık 2 binden fazla personelin işten çıkarıldığı, halen görevde olan 350 civarındaki çalışanın da üç aydır maaşlarını alamadığı ortaya çıktı. Şirketin içinde bulunduğu ekonomik darboğazın, yüzlerce çalışanı ve ailelerini derinden etkilediği belirtiliyor.