CHP’nin ardından İYİ Parti’de para iddiası! "Seçilmek için para teklif ediyorlar"

İYİ Parti'de olağan kongre için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Meral Akşener'e yakın isimler parti içindeki pozisyonlarını korumak isterken, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu da kendi listesini seçtirmek istiyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'nun da özellikle İstanbul'da kendi adayını dayatmak istediği belirtiliyor. Tüm bu süreçler yaşanırken, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'un partinin para ile dizayn edilmeye çalışıldığına dair konuşması ortaya çıktı. Sabah.com.tr'nin ulaştığı görüntülerde Coşkun'un, rakiplerini para dağıtmak ile suçladığı açıkça duyuluyor.

CHP'nin ardından İYİ Parti'de para iddiası!

İYİ PARTİ İL BAŞKANI'NDAN "KONGRE İÇİN PARA DAĞITIYORLAR" İDDİASI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, kongrede yeniden il başkanı olmak isterken yaptığı konuşmada rakiplerini para dağıtmak ile suçladı.

Coşkun'un CHP'deki şaibeli kurultayda yaşananları anımsatan sözleri şöyle:

2 senedir ortada olmayanlar ortaya çıkmış. İl Başkanlığı hevesine düşmüş. Kapınızı açmamış, aramışsınız açmamış, bir tane bölge milletvekilimiz var Burak Akburak. Sahada milleti arıyor, hangi yüzle arıyor bilmiyorum. Bir tane karşıda var. Bir de ithal aday getirmişler İstanbul'a. Çalışma yapıyorlar. Artık bunları konuşacağız millete para teklif ediyorlar. Bu partiyi anlamamışlar, tanımamışlar. Bu parti kurulduğunda Erdoğan karşıtı olarak kuruldu kardeşim. Bu partide sen kimseye para ile pul ile siyaset yaptıramazsın.