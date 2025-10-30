CHP’nin ardından İYİ Parti’de para iddiası!

30.10.2025 | 22:31

İYİ Parti’de yaklaşan büyük kongre öncesi CHP kurultayına benzer bir para iddiası gündeme geldi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, “Çalışma yapıyorlar. Artık bunları konuşacağız millete para teklif ediyorlar.” diyerek partinin para ile dizayn edilmeye çalışıldığını söyledi.