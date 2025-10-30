Hedefe yaklaştıkça saldırılar artsa da yolumuzdan dönmeyiz

Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkânının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Aziz Atatürk,

Cumhuriyetimizin 102'nci yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı Âlinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yâd ediyorum. Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni, aziz milletimizin desteği ve büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun.

Başkan Erdoğan, yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında da "Milli birlik ve dayanışmamızı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden; engelleri aşmaya, oyunları bozmaya, yayılmacı emeller peşinde koşanların heveslerini kursaklarında bırakmaya inşallah devam edeceğiz" dedi.

EZBER BOZAN ADIMLARLA ASRA MÜHRÜMÜZÜ VURACAĞIZ

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sancılı günlerinde, onca zorluğa, yokluğa, sıkıntıya rağmen hürriyet ve istiklaline dört elle sarılan fedakâr milletimizin son çatısı, devletler zincirimizin son halkasıdır. Bu yüksek şuurla şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak, cesur ve cefakâr ellerde yükselen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, savunma sanayiinden ekonomiye, eğitimden tarıma, turizme, enerjiye ve dış politikaya kadar her alanda ezber bozan atılımlar içindeyiz.

SEVGİ SELİ

Başkan Erdoğan, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında gittiği Anıtkabir'den çıkışında vatandaşların sevgi gösterisine selam vererek karşılıkta bulundu.

KÜLLİYE'DE TEBRİK TÖRENİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek tebrikleri kabul etti. Törende görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve çeşitli rütbelerden askeri personel de Başkan Erdoğan'a tebriklerini iletti.

MİLLETİN EN KIYMETLİ ESERİ

EMİNE ERDOĞAN: Milletimizin var oluş iradesi, birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet. Küllerinden yeniden doğan bir milletin; azmine, aklına ve cesaretine dayanan en kıymetli eseridir. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla; ülkemizin her alanda yükselişine şahitlik ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşün, gönül birliğimiz ve dayanışma ruhumuzla sürmesini diliyor; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.