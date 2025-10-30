İspanya Türkiye’den HÜRJET alacak

İspanya hükümeti, HÜRJET'in satın alımını onayladı. İspanya Bakanlar Kurulu'nun 28 Ekim'de yaptığı haftalık olağan toplantısında alınan kararda, "Bakanlar Kurulu, mevcut AE.09 (F5) uçağının yerine, savaş ve taarruz uçağı için Entegre Eğitim Sistemi (ITS-C) satın alınmasına ilişkin, tahmini değeri 3 milyar 120 milyon euro olan sözleşmeyi onayladı" denildi. İspanya'nın Türkiye'den 45 adet HÜRJET satın alımıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararında şu ifadeler yer aldı:

"Bu sözleşmenin gerekliliği, Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri'nin, savaş ve taarruz uçakları konusunda uzmanlaşmış pilotların eğitiminde kabiliyetlerin güncellenmesi, genişletilmesi ve yenilenmesi için gerekli gereksinimlerin karşılanmasını sağlayacaktır. Bu sistem (ITS-C), yeni ve karmaşık güvenlik senaryolarında operasyonlara yeterli hazırlığın sağlanmasını amaçlamaktadır. Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren 30 Kasım 2035'e kadar geçerli olacak ve uzatma imkânı bulunmamaktadır."

Teslimatların 2028'de başlaması, ilk sevkiyat uçağın 2029/2030 eğitim kursunda kullanılması ve HÜRJET'lerin en az 30 yıl görev yapması öngörülüyor.