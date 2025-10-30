Karadağ Dışişleri Bakanı A Haber'de: "Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahibiz"
Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Türk vatandaşlarının iş yerlerine yönelik saldırılar ve artan gerilimi A Haber’e değerlendirdi. Bakan, olayların kötü niyetli gruplar tarafından provokasyon amaçlı kullanıldığını vurgularken, iki ülke ilişkilerinin sağlam olduğunu belirtti ve Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanacağını açıkladı.
Karadağ'da Türk vatandaşlarının iş yerlerini hedef alan saldırılar ve artan gerilimin ardından en yetkili isimlerden biri, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, yaşananların perde arkasını ve iki ülke ilişkilerinin geleceğini ilk kez A Haber'e anlattı. Bakan İbrahimoviç, yaşanan olayların "kötü niyetli gruplar" tarafından Türkiye ile Karadağ arasındaki mükemmel ilişkileri bozmak için kullanıldığını deşifre ederken, Türk vatandaşlarına yönelik vize kararının nedenlerini açıkladı ve "vize kolaylığı sağlayacağız" mesajı verdi.
"TÜRKİYE İLE MÜKEMMEL İLİŞKİLERE SAHİBİZ, BU OLAY ZARAR VERMEYECEKTİR"
Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, başkent Podgorica'da yaşanan ve Türk vatandaşlarının da karıştığı olayın ardından, bazı çevrelerin bunu bir genelleme ve toplu suçlama aracına dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Ancak iki ülke arasındaki dostluğun bu tür provokasyonlardan etkilenmeyecek kadar güçlü olduğunun altını çizdi.
"İki ülke arasındaki iyi, hatta mükemmel diyebileceğimiz dostane ilişkiler bu olaydan zarar görmeyecektir. İki ülke arasında son derece iyi ilişkilerimiz vardır; siyasi düzeyde de müttefikiz, NATO'da birlikteyiz. Ayrıca izleyicilerinizin bilmesi gereken önemli bir nokta, doğrudan yabancı yatırımların %20'sinden fazlasının Türk yatırımları olduğudur. Bu yıl bu miktar yaklaşık 92 milyon eurodur. İlişkilerimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor ve biz bu yönde ilerlemeye devam edeceğiz."
Karadağ Dışişleri Bakanı A Haber'de: "Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var" | Video
"TÜRKLERLE İLGİLİ KASITLI MANİPÜLASYON YAPILDI"
Bakan İbrahimoviç, olayların büyümesinin arkasında kasıtlı bir dezenformasyon ve manipülasyon kampanyası olduğunu ilk kez A Haber'de açıkladı. Karadağ'daki tüm yabancıların Türk olduğu yönünde yalan haberler yayılarak halkın tedirgin edilmeye çalışıldığını, ancak bu oyunun bozulduğunu söyledi.
"Bu söylem kötü niyetli kişiler ve ne yazık ki bölgedeki bazı siyasi çevreler tarafından kullanıldı. Onlar, Karadağ'daki yüz binlerce yabancının hepsinin Türk vatandaşı olduğu yönünde yanlış bilgiler yaydılar. Bu kasıtlı olarak kamuoyunu tedirgin etmek amacıyla yapıldı. Gerçek şu ki, Karadağ'da bulunan 100 binden fazla yabancı arasında yalnızca yaklaşık 13.500'ü Türk vatandaşıdır — ve onlar burada hoş karşılanan insanlardır. Vatandaşlarımız artık çok iyi biliyorlar ki, bu çok sofistike bir girişimdi; amacı, Karadağ'ın en değer verdiği şeyleri sarsmaktı."