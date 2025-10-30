Karadağ Dışişleri Bakanı A Haber'de: "Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var" | Video

30.10.2025 | 11:47

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Türk vatandaşlarının iş yerlerine yönelik saldırılar ve artan gerilimi A Haber’e değerlendirdi. Bakan, olayların kötü niyetli gruplar tarafından provokasyon amaçlı kullanıldığını vurgularken, iki ülke ilişkilerinin sağlam olduğunu belirtti ve Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanacağını açıkladı..