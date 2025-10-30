SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye...
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumun ele alınması bekleniyor.
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetini kabul etti.
DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da yer aldı.
Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor!
Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumun ele alınması bekleniyor.
İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI
Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti.
10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Başkan Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi.
İKİNCİ GÖRÜŞME 7 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ
İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.