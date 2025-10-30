Video Haber Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor!
Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor!

Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor!

30.10.2025 | 18:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetini kabul ediyor.

