Son Dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye mesajı: Komisyon tarihi bir görev üstleniyor

Son dakika... Terörsüz Türkiye hedefi için çalışmalar sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'teki komisyon toplantısında önemli mesajlar verdi.

"KOMİSYON TARİHİ BİR GÖREV ÜSTLENİYOR"

Numan Kurtulmuş, "TBMM yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Komisyon tarihi bir görev üstleniyor." dedi. Kurtulmuş, Türkiye modelinin birçok ülkeye örnek olacağını kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Komisyon, örgütün kendini tasfiye ettiğinin tespit edilmesinden sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak adımları belirleyen çerçeveyi Genel Kurula sunacak" ifadelerini kullandı.