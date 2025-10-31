Adem Soytekin yeniden tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak 10 Temmuz'da tahliye edilen ASOY İnşaat'ın sahibi işadamı Adem Soytekin'in 21 Ekim'de tutuklandığı öğrenildi. Savcılık tarafından hazırlanan tutuklama talepli yazıda Soytekin'in daha önce etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerle tahliye edildiği belirtilirken, yapılan kolluk ve emniyet araştırmalarında beyanlarının bir kısmının gerçeğe aykırı olduğunun somut delillerle tespit edildiği ifade edildi. Savcılık, Soytekin'in kimi beyan ve belgelerin tutarsızlık içerdiğine değindi. Ayrıca Soytekin'in suça ve eylemlere konu birtakım dairelerin devredileceği söylenmesi üzerine devralmış gibi göstermeye çalıştığı, yine suç gelirlerini ve mal varlığı kaynağını gizleme içerisinde bulunduğu ifade edilerek samimi beyanlarda bulunmadığına dikkat çekildi.