Kongre öncesi para iddiası İYİ Parti’yi karıştırdı! Akburak’tan İl Başkanı Coşkun’a çok sert karşılık: Partililer jetonla mı çalışıyor?

İmren Nilay Tüfekçi

"PARTİLİLER JETONLA MI ÇALIŞIYOR"

"Bizim partililerimiz jetonla mı çalışıyor?" diyen Akburak, açıktan savaş ilan etti ve İmren Nilay Tüfekçi'nin yanında olduğunu söyledi. Akburak, "Biz İstanbul'dan partiyi ayağa kaldırmak istiyoruz. İmren Nilay Hanım, benim Yerel Yönetimler Başkanlığım döneminde başkan yardımcımıydı. Samsun'dan belediye başkan adayı olarak gösterdik. Çalışkanlığını ve potansiyelini orada gördük. Bu nedenle İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YÜCEL BEY'İN UYUTTUĞU PARTİLİLERİ AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Yücel Bey'in 1,5 yıldır deyim yerindeyse "uyuttuğu" partilileri ayağa kaldırmak istiyoruz. Bu nedenle yaptığı açıklamaları yakışıksız buluyor, asla kabul etmiyorum. İmren Hanım'a da açık desteğimi sunuyorum.