Kongre öncesi para iddiası İYİ Parti'yi karıştırdı! Akburak'tan İl Başkanı Coşkun'a çok sert karşılık: Partililer jetonla mı çalışıyor?
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, “Kongrede karşı taraf para teklif ediyor” dedi. Sabah.com.tr’nin yayınladığı görüntüler sonrası ortalık karıştı. Yücel Coşkun’un, “Bana karşı partilileri arıyor” diye suçladığı İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak sabah.com.tr’ye konuştu. Akburak, “Yücel çok paniklemiş. Rezil, ahlaksız ve etik yoksunu bir açıklama. Yücel’i başarısız buluyorum. Ben, vekilim istediğimi ararım” dedi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, kongredeki rakibi İmren Nilay Tüfekçi'yi delegelere para teklif etmekle suçladı. CHP'deki süreci hatırlatan videoyu sabah.com.tr Türkiye kamuoyuna duyururken, sosyal medya sabah.com.tr'nin haberini konuştu. Yücel Coşkun'un konuşmasında partilileri arayarak kendisine karşı yarışan Tüfekçi'ye oy istediğini iddia ettiği İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak'a da ağır sözlerle yüklenmişti. Akburak, sabah.com.tr'ye konuştu, Coşkun'a çok sert sözlerle karşılık verdi, "1,5 yıl boyunca İstanbul'da ne yaptı. Kendisini başarısız buluyorum. Nilay hanıma oy istiyorum. Rezil bir açıklama yapmış, partililerimiz jetonla mı çalışıyor." dedi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak
BURAK AKBURAK ÇOK SERT KARŞILIK VERDİ: AHLAKSIZ VE REZİL BİR AÇIKLAMA
Sabah.com.tr'nin ulaştığı ve iddiaları sorduğu Akburak, Yücel Coşkun'a ağır sözlerle karşılık verdi.
Akburak, şöyle konuştu:
Yücel Coşkun'un açıklamalarını ahlak ve etik dışı buluyorum. Rezil bir açıklama! Milletvekiliyim, tabii ki delegeleri ve partilileri arayabilirim. İmren Nilay Tüfekçi Hanım'ı destekliyorum; elbette ona destek isteyeceğim.
"YÜCEL COŞKUN'U BAŞARISIZ BULUYORUM"
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'nın performansını eleştiren Akburak, şöyle devam etti:
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun
Yücel Coşkun'u başarısız buluyorum. İstanbul İl Başkanlığı süresince yaptıklarını yeterli görmüyorum. 1,5 yılda ne yapmış. İstanbul, teşkilatının durumu ortada. Bizim partiyi ayağa kaldırmamız lazım.
"YÜCEL COŞKUN PANİKLEMİŞ, BU AÇIKLAMA ONDAN"
Coşkun'un sözlerini eleştirmeye devam eden Akburak, "Yücel Coşkun'u çok paniklemiş gördüm; bu açıklamaları da o panikten dolayı yaptığını düşünüyorum." dedi.
CHP'nin ardından İYİ Parti'de para iddiası!
"BİZE BU İFTİRA YAPIŞMAZ DA PARTİLİLERE YANLIŞ YAPTI"
Akburak, Coşkun'un, 'Delegelere para teklif ediyorlar' sözünün partililere hakaret olduğunu ifade etti be şunları söyledi:
Onun bizim üzerimize atmaya çalıştığı suçlamaların hiçbirinin tutarlılığı ve karşılığı yok. Ancak partinin kurumsal kimliğine, kendi altında görev yapan ilçe başkanlarına ve partililere büyük hakaret ettiğini ve yanlış yaptığını söyleyebilirim.