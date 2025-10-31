Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni gelişme: 3 zanlı daha tutuklandı
Antalya'da Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ikisi eski belediye başkan yardımcısı olmak üzere 3 zanlı daha tutuklandı. Böylece soruşturmaya ilişkin tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlı arasında yer alan eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A. ile iş insanı C.Ö. tutuklandı.
TUTUKLU SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Diğer 2 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturmaya ilişkin tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.
BAKLAVA KUTUSUNDA 110 BİN EURO RÜŞVET!
Öte yandan, CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'suç örgütü', 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içinde iş insanı Cengiz Coşar'dan 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanması olayının detayları yer aldı. İddianamede, Mehmet Engin Tüter'in olayla ilgili alınan ifadesi de ortaya çıktı.
"BOŞLUĞUMA GELDİĞİ İÇİN PARAYI KABUL ETTİM"
Tüter, Cengiz Coşar'ın Zafer Süral'ın lojman yapım işinin başkasına verilmesine bozulduğunu kendisine ilettiğini, bunun üzerine kendisinin de işin Coşar'a verilmesi noktasında ricacı olacağını söylediğini anlattı. Tüter, ifadesinde şunları kaydetti: