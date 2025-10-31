Terörsüz Türkiye için üçüncü görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında gerçekleşen görüşme saat 18.00'de başladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da yer aldığı görüşmede, sürece ilişkin yürütülen çalışmalarda gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak yasal adımların masaya yatırıldığı belirtildi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Görüşmede, barış ve demokratik toplum sürecinde gelinen aşama ile bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz."