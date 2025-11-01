‘İstanbul Senin’ operasyonunda 4 tutuklama

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 4 şüphelinin tutuklanmasına, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.