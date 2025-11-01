Nuri Demirağ’ın hayali gerçek oldu

TÜRK havacılığının öncüsü Nuri Demirağ tarafından 1941'de tamamlanan ve kendi tasarımı olan Nu.D.38 uçağının ilk iniş yaptığı piste 84 yıl sonra yeniden teker değdi. Pist, Türkiye'nin 14. hava kampüsü olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Demirağ'ın doğduğu Sivas Divriği'deki törende konuşan Bakan Uraloğlu, Türk havacılığının öncüsü Nuri Demirağ'ın mirasıyla gökyüzüne uzanan Divriği Hava Kampüsü'nün hayırlı olmasını dileyerek "Bu alan, 7'den 70'e herkesin hayallerini gökyüzüne taşıyan, tutkuyla şekillenen bir yaşam biçimi. Amatör ve sportif havacılığın, bu sektörün ruhunu ateşleyen, gençlerin ufkunu genişleten ve geleceğin havacılarını yetiştiren bir mihenk taşı. İşte bu nedenle, hava kampüslerimizle amatör ve sportif havacılıkta Türkiye'de yeni bir dönemi başlattık. Havacılığa ilgi duyan vatandaşlarımızı daha geniş imkânlarla buluşturduk" şeklinde konuştu.

5 BİN 700 KG SINIRI

"Burası Nuri Demirağ'ın 84 yıl önce, 1936 yılında yapımına başlayıp 1941'de tamamladığı Türkiye'nin ilk ilçe havaalanının yeniden hayat bulmuş halidir. Demirağ, Anadolu'nun her köşesine havacılık ruhunu taşıyan bir idealisttir" diyen Uraloğlu, Divriği Hava Kampüsü hakkında da bilgiler verdi: "Pistimiz 1180 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde, 8 parklama alanıyla, azami kalkış ağırlığı 5 bin 700 kilogramın altında olan sabit kanatlı hava araçları ile dikey iniş ve kalkış yapabilen insanlı veya insansız hava araçları için tasarlandı. Bu kampüs aynı zamanda bir kültür merkezi, bir buluşma noktası da olacak."