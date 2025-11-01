Savarona rotasını milli seyir sistemiyle bulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve eşi Emine Erdoğan'ın yakın takip ve kontrolünde tekrar denizle buluşturulan Mustafa Kemal Atatürk'ün "manevi mirası" Savarona gemisi yerli sistemlerle donatılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilen ve ASFAT yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nca modernizasyona alınan TCG Savarona'ya, STM tarafından milli imkânlarla geliştirilen, Elektronik Harita Gösterim, Bilgi ve Takip Sistemi STMDENGİZ WECDIS entegre edildi. Savarona, STM'nin milli seyir sistemi ile rotasını bulacak. Sistem, otomatik olarak geminin rotasını ve ilerlemesini dijital ortamda sergileyerek bir harita işlevi görüyor.

GURUR VESİLESİ

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "STM olarak geliştirdiğimiz milli sistemleri, bugüne kadar donanmamızın modern savaş gemilerine entegre ettik. Şimdi ise bu teknolojik birikimi, tarihimizin simgelerinden biriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmalar, ekosisteme sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirme kararlılığımızın bir göstergesi. Bunun en son ve en anlamlı örneklerinden biri ise TCG Savarona projesi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Savarona'ya katkı sunmak, bizler için sadece bir mühendislik projesi değil, aynı zamanda tarihi bir sorumluluk ve gurur vesilesidir. WECDIS sistemi ile Savarona'nın çağın gereksinimlerine uygun şekilde seyrini desteklemekten onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı