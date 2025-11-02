Ekrem İmamoğlu’nun direktörü ile 5 kez görüştü... İşte casusun seçim trafiği
Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan’ın, “Yüz yüze görüşmedik” dediği casusluktan tutuklu Hüseyin Gün ile yakın ilişkisi deşifre oldu. Özkan’ın, İngiliz ve ABD istihbaratıyla ilişkisi belgelenen Gün ile 2019 seçimleri sürecinde 5 kez görüştüğü ortaya çıktı
Casusluk suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanan eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan'ın, İngiliz ve Amerikan istihbaratıyla ilişkisi belgelenen Hüseyin Gün'le 4'ü yüz yüze olmak üzere 5 kez görüştüğü ortaya çıktı. İlk görüşmenin seçimden 12 gün önce Necati Özkan'ın İstanbul'daki ofisinde gerçekleştiği belirlendi.
Yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanmıştı. Gün'ün dijital materyallerin incelenmesinin ardından Necati Özkan'la görüşmeleri tespit edildi.
SEÇİMDEN ÖNCE İLK GÖRÜŞME
1-
1-Gün'ün, 23 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerden 12 gün önce 11 Haziran 2019'da Necati Özkan'ın İstanbul'daki ofisinde görüştüğü tespit edildi. Hüseyin Gün ifadesinde bu görüşmeyle ilgili, "Necati Özkan'la Etiler'de bulunan ofisinde görüştüm. Bu görüşmede beraberimde manevi annem de (Seher Erçili Alaçam) vardı. Bu görüşmede benim kendisine ne konularda yardım edebileceğim, sosyal medya analizinin hangi kapsamda olabileceği gibi sorular sordu. Verilerin ne şekilde işleneceği konularını ilk olarak burada konuşmuştuk. Zaten akabinde bu veriler üzerinden analiz işlemlerine başladık. Kendisine günlük olarak rapor sundum" demişti.