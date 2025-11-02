Ekrem İmamoğlu’nun direktörü ile 5 kez görüştü... İşte casusun seçim trafiği

MESAJLAŞMA KAYITLARI VAR 2- Gün'ün, 23 Temmuz 2019'da seçim sonrası ise sunum için Necati Özkan'la yüz yüze görüştüğü kaydedildi. Soruşturma kapsamında Gün ve Özkan'ın, 23-24 Temmuz 2019 tarihinde Beşiktaş ilçesinde ortak baz verdiğine dikkat çekiliyor. Gün ve Özkan'ın WhatsApp yazışmaları da görüşme delili olarak dosyada yer aldı.

3- Hüseyin Gün'ün 20 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst düzey yetkililerine sunum gerçekleştirdiği öğrenildi. İBB Kasımpaşa Ek Hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Hüseyin Gün, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şengül Altan Arslan, Bilişim Danışmanı Melih Geçek, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Sosyal Medya Danışmanı (Dijital Koordinatör) Ulaş Yılmaz, Necati Özkan ile Necati Özkan'ın sahibi olduğu Öykü Ajans yetkililerinin katıldığı tespit edildi. Gün ifadesinde, "İmamoğlu'nun bu sunumdan bilgisi vardır. Toplantıya katılanlar Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği kişilerdi" demişti.