FETÖ’ye 31 ilde ağır darbe: 50 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ildeki FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 56 şüphelinin yakalandığını 50'sinin tutuklandığını açıkladı.
Yerlikaya, jandarma tarafından son iki haftadır düzenlenen operasyonların sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 50'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Öte yandan, Bodrum'da FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 2'si albay, 4'ü üsteğmen, 2'si astsubay olmak üzere 8 şüpheli ile 1 organizatör, bot ile Yunan adalarına geçmeye çalışırken yakalandı. Şüphelilerin, FETÖ/PDY üyeliği suçundan yargılandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.