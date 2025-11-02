İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliğinden daha önce yapılan açıklamada, İstanbul Maratonu kapsamında 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibariyle program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılırken sürücüler için alternatif güzergahlar oluşturuldu.

Açıklamada, saat 03.00 itibariyle kapanacak yollar, "- Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası, Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek), Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburu yön verilecek), Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım, Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi, Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır." denildi.

Alternatif yollar ise, "Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir. Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir. Çamlıca Gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecektir. Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecektir. Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecektir. Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecektir. Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek." şeklinde açıklandı.

Saat 06.00'da kapanacak yollar ise, "Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti ile Yenikapı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Divanyolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) Sarayburnu ve Unkapanı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) ve buraya çıkan tüm yollar, Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır ve buraya çıkan tüm yollar, Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve bu buraya çıkan tüm yollar, Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar," olarak kaydedildi.

Alternatif yollar ise, "Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni Haavalimanı Caddesi, Eski Havalimanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 Karayolu" şeklinde belirtildi.