Vali Gül Kartal’da kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle tahliye edilen binada inceleme yaptı

Kartal, Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta 17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonlarındaki çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Bina yetkililer tarafından mühürlenerek tahliye edildi. Sabah saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül, tahliye edilen binanın bulunduğu sokağa gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül'e Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de eşlik etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Gül, binada oturanlarla bir süre sohbet edip bina sakinlerinin sıkıntılarını dinledi.

'ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN ZARAR GÖRMEMESİ'

Binadaki incelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Gül, "Dün geceden itibaren bize gelen ihbarla birlikte, AFAD'ın koordinasyonunda, belediyemiz, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte apartmanı tahliye ettik. Apartman 17 dairelik bir apartman. Bu adada 13 farklı apartman var; onların da problemi var. Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önce Ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak. Aslında bu ne demek. Bu şu demek ihbar olmasaydı Kasım ayı içerisinde bu apartmanların tahliye edilmesi gerekiyordu. Kalacak yeri olmayanları Kaymakamlığımız koordine etti; misafirhanelere yerleştirdik. Kalıcı olarak süreç devam edeceği için, kiralık ev bulmaları için ekonomik olarak destek vereceğiz ve kiralık evlere çıkacaklar. Sonraki süreçte evlerinin tekrar yapılmasıyla ilgili belediyemizden talep ettikleri emsal artışları var onu belediyemiz çalışacak. Ayrıca kentsel dönüşümle ilgili de bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ileteceğiz. El birliğiyle yapılacak ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. Burada aslolan önemli olan binanın olası bir çökmesine yıkılmasına karşı vatandaşlarımızın herhangi bir zarar görmeden, tırnaklarına taş değmeden bu süreci atlatmamız. Yerinde görmek için geldik. Ben tekrar bütüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.