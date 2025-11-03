Dem Parti bugün İmralı’ya gidiyor

DEM Parti İmralı heyeti, elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün bir kez daha İmralı'ya gidecek. Heyet, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de üçüncü kez bir araya gelmişti.Partiden bugünkü İmralı ziyaretine ilişkin yapılan bilgilendirmede; heyetin yine DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol'dan oluşacağı açıklandı. Heyet son olarak 3 Ekim'de adaya giderek Öcalan ile görüşmüştü.