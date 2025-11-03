İstanbul’da Gazze zirvesi! Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar: İsrail ateşkesi ihlal ediyor!

MEHMETÇİK GAZZE'YE GİDECEK Mİ?

Uluslararası istikrar gücünün oluşumuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ancak şu kadarını söyleyebilirim konuştuğumuz ülkelerin ifade ettikleri şu. Tanımı içeriğine göre asker göndermeye karar verecekler.

Türkiye'ye gelince Cumhurbaşkanımız defaatle ifade etti. Biz barış için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Ama burada ortaya çıkacak dokümanların bizim de destekleyeceğimiz nitelikte olması önemli.