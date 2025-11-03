İstanbul'da Gazze zirvesi! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'daki Gazze Zirvesi'nde açıklamalar yaptı... İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlal ettiğini belirten Bakan Fidan, "İsrail ateşkesi ihlal ediyor, yardımların girişine izin vermiyor. Toplantıda Gazze'nin yeniden inşasını değerlendirdik" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, Mehmetçik'in Gazze'deki görev gücüne katılmasıyla ilgili son durumu da paylaştı.