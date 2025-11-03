FETÖ’cü firariler yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan meslekten ihraç 8 askerden 4'ü tutuklandı. Bodrum'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Yalıkavak açıklarında şüpheli bir lastik bot tespit etti. Türk kara sularını terk etmeye çalışan bot, ekiplerce durduruldu. Botta bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede şüphelilerin FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 2'si albay, 4'ü üsteğmen, 2'si astsubay ile 1 organizatör olduğu belirlendi.