Osmaniye’de “Murat Kurum Bey Mahallesi” kuruluyor

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet sosyal medya hesabından, şu paylaşımda bulundu: "Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonucunda 1010 hemşehrimizin hayatını kaybettiği, on binlerce bağımsız bina ve iş yerinin yıkıldığı Osmaniye İl merkezimizde kalıcı konutların yükseldiği, ortak yaşam alanlarının doğduğu alanda ikamet ittihazı ile yerleşen hemşerilerimizin talep ve ihtiyaçlarını ilk elden çözebilmek amacıyla kasım ayı meclisinde karara bağlanmak üzere Genel Başkanımız ve Hemşehrimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatları ile 'Murat Kurum Bey Mahallesi' gündeme alınmıştır."

Geçtiğimiz ay da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Osmaniye Belediye Meclisince "Fahri Hemşehrilik Beratı" verilmişti.