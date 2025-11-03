Slogan siyaseti yapmıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'un her alanda yeniden ihya edildiğini belirterek, "Ana muhalefet meydanlarda içi boş slogan atarken biz İstanbul için, 86 milyonun tamamı için koşturuyoruz" dedi. Çelik, şehirlerin imarı ve yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, muhalefetin söylem siyasetine karşılık AK Parti'nin icraatla konuştuğunu vurguladı. Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ecdadımızın inşa ettiği, ilham aldığı güzel şehirlerimizi aynı şekilde imar etmek için canla başla çalışıyor. Hem İstanbul'u hem de diğer illerimizi mamur ediyor, eksiklerini gideriyor, yatırımlarımızla sorunlarına çözüm buluyoruz." ifadelerini kullandı. Çelik,"86 milyonun her bir ferdini her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.