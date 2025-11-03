TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Millet desteğine dönüştürdüğümüz projeyi en kısa zamanda sonuçlandıracağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Numan Kurtulmuş, "Bir devlet politikası olarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu vasıtasıyla millet desteğine dönüştürdüğümüz projeyi en kısa zamanda sonuçlandıracağız. Bazı çakalların kıyıda köşede beklediğinin, terörsüz ortam sağlanmasın diye ellerini ovuşturduğunun farkındayım. Ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer mutlaka başaracağız" ifadesini kullandı.